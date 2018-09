JETZT

Deutschlands Springreit-Elite hat gute Erinnerungen an Weltreiterspiele in den USA. 2010 wurde die deutsche Equipe in Lexington souverän Mannschaftsweltmeister. Und auch diesmal hat das Team von Bundestrainer Otto Becker durchaus Chancen. Angeführt von Routinier Marcus Ehning gewann das Quartett vor zwei Monaten beim CHIO in Aachen den Nationenpreis und möchte jetzt in Tryon Edelmetall gewinnen. * Übertragung aus Tryon, North Carolina (USA) Kommentator: Carsten Sostmeier