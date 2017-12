Während Kreuzfahrtdirektor Mirko Scheffe Schützling Jenny in einen Hochseilgarten am Donauknie entführt, überrascht Kapitän Kraaier die Passagiere mit einem neuen Talent - er entpuppt sich als Holzschnitzer. Auch Claudia Löb und Eveline Paschke versuchen sich in Bratislava handwerklich beim Töpfern, wenn auch nicht übermäßig erfolgreich. Die Freundinnen Karin Schoenen-Schragmann und Steffi Görigk-Leuchten lassen ihren Tag in den slowakischen Hügeln mit einem guten Tropfen Weißwein ausklingen.