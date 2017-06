Weitere Info

Eine Auswahl der besten Musiker der Welt, unter anderem Eric Clapton, Mick Taylor und Slash, verneigen sich vor Jimi Hendrix, seinem außergewöhnlichen Talent und seinem Erbe.



Seine erste Single 'Hey Joe' brachte Jimi Hendrix 1966 heraus. Nicht mal vier Jahre später starb er 1970 im Alter von 27 Jahren an den Folgen einer Drogen-Überdosis. In nur vier Jahren schrieb er ein Fülle großartiger Songs, die Einflüsse aufwiesen von Blues, Balladen, Rock, R&B und Jazz.



Renommierte Musiker wie Dave Mason, Eric Clapton, Mick Taylor und Slash diskutieren in diesem Dokumentarfilm über Jimis Musik und sie erklären, warum seine Arbeit noch heute einen Höhepunkt der Rockmusik darstellt.